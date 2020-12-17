لبنان

الحريري يعرض الأوضاع اللبنانية والعربية مع زكي

Lebanon 24
17-12-2020 | 13:24
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استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ظهر اليوم في بيت الوسط الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، يرافقه السفير عبد الرحمن الصلح، وعرض معه آخر المستجدات والأوضاع العامة على الساحتين اللبنانية والعربية.
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