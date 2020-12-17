كركي: إضافة مختبرات جديدة لإجراء فحص الكورونا في الضمان

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 651 تاريخ 16 كانون الاول 2020 قضى بموجبها إضافة 25 مختبراً جديد اً ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 92 مختبراً.والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:1. المختبر الطبي في مستشفى سبلين الحكومي.2. المختبر الطبي في مستشفى صيدا الحكومي.3. المختبر الطبي في مستشفى مركز كليمنصو الطبي CMC.4. المختبر الطبي في مستشفى تل شيحا.5. المختبر الطبي في مستشفى في الرياق.6. المختبر الطبي في مستشفى دار الحكمة – بعلبك.7. المختبر الطبي في مستشفى مار يوسف – الدورة.8. المختبر الطبي في مستشفى المياس – شتورا.9. المختبر الطبي في المستشفى الاسلامي الخيري – طرابلس.10. المختبر الطبي في مستشفى اللبناني الفرنسي – زحلة.11. المختبر الطبي في مركز التشخيص الطبي المتطوّر CEMA بيروت.12. مختبرات العائلة للتحاليل الطبية – الغازية.13. مختبر مركز التحاليل الطبية –الدكتور محمودكاظم عثمان.14. مختبرات السلام للتحاليل الطبية - النبطية.15. مختبرات التحاليل الطبية BMP.16. مختبرات المتحدة للرعاية الصحية – الشياح.17. مختبرات العريبي للتحاليل الطبية.18. مختبر مركز الدكتور ايلي طالب الطبي – جونيه.19. مختبرات الشرق الاوسط للتحاليل والابحاث الطبية ممرلاب MEMERLAB.20. مختبرات الرياض الطبية – جب جنين.21. مختبر مركز التشخيص الصحي ش م م HDC .22. مختبر البقاع الطبي – زحلة.23. مختبرات السان جورج – زحلة ST. GEORGE LABORATORY – Zahle24. مختبرات البولفار Boulevard Laboratoire.25. مختبر فرست لاب للتحاليل الطبية FIRSTLAB .وفي هذا السياق يذكّر د.كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) وجوب التقيد بالآلية التي حدّدتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020؛ لاسيّما التعرفة المحدّدة بســــعر 000 150 ل.ل. كحد أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقّة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية.وفي سياق آخر متصل بوباء كورونا ومع رفع إضافة مقدار الأجر اليومي للسرير في المستشفيات مبلغاً وقدره 000 200 ل ل في الغرفة العادية و 000 400 ل ل في غرفة العناية الفائقة، وذلك بدل استعمال مستلزمات الحماية الشخصية من هذا الوباء PPES يطالب المدير العام جميع المستشفيات المتعاقدة وجوب الالتزام بها واستقبال جميع مصابي هذه الجائحة كما يطالبهم بعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين خارج التعرفات المعتمدة من قبل ادارة الصندوق، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة وصولاً للإدعاء امام القضاء المختص اذا اقتضى الأمر.