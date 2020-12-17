لبنان

كركي: إضافة مختبرات جديدة لإجراء فحص الكورونا في الضمان

Lebanon 24
17-12-2020 | 13:27
A-
A+
Doc-P-775844-637438086825228150.jpg
Doc-P-775844-637438086825228150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 651 تاريخ 16 كانون الاول 2020 قضى بموجبها إضافة 25 مختبراً جديد اً ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 92 مختبراً.

والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:

1. المختبر الطبي في مستشفى سبلين الحكومي.

2. المختبر الطبي في مستشفى صيدا الحكومي.

3. المختبر الطبي في مستشفى مركز كليمنصو الطبي CMC.

4. المختبر الطبي في مستشفى تل شيحا.

5. المختبر الطبي في مستشفى في الرياق.

6. المختبر الطبي في مستشفى دار الحكمة – بعلبك.

7. المختبر الطبي في مستشفى مار يوسف – الدورة.

8. المختبر الطبي في مستشفى المياس – شتورا.

9. المختبر الطبي في المستشفى الاسلامي الخيري – طرابلس.

10. المختبر الطبي في مستشفى اللبناني الفرنسي – زحلة.

11. المختبر الطبي في مركز التشخيص الطبي المتطوّر CEMA بيروت.

12. مختبرات العائلة للتحاليل الطبية – الغازية.

13. مختبر مركز التحاليل الطبية –الدكتور محمودكاظم عثمان.

14. مختبرات السلام للتحاليل الطبية - النبطية.

15. مختبرات التحاليل الطبية BMP.

16. مختبرات المتحدة للرعاية الصحية – الشياح.

17. مختبرات العريبي للتحاليل الطبية.

18. مختبر مركز الدكتور ايلي طالب الطبي – جونيه.

19. مختبرات الشرق الاوسط للتحاليل والابحاث الطبية ممرلاب MEMERLAB.

20. مختبرات الرياض الطبية – جب جنين.

21. مختبر مركز التشخيص الصحي ش م م HDC .

22. مختبر البقاع الطبي – زحلة.

23. مختبرات السان جورج – زحلة ST. GEORGE LABORATORY – Zahle

24. مختبرات البولفار Boulevard Laboratoire.

25. مختبر فرست لاب للتحاليل الطبية FIRSTLAB .

وفي هذا السياق يذكّر د.كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) وجوب التقيد بالآلية التي حدّدتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020؛ لاسيّما التعرفة المحدّدة بســــعر 000 150 ل.ل. كحد أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقّة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية.

وفي سياق آخر متصل بوباء كورونا ومع رفع إضافة مقدار الأجر اليومي للسرير في المستشفيات مبلغاً وقدره 000 200 ل ل في الغرفة العادية و 000 400 ل ل في غرفة العناية الفائقة، وذلك بدل استعمال مستلزمات الحماية الشخصية من هذا الوباء PPES يطالب المدير العام جميع المستشفيات المتعاقدة وجوب الالتزام بها واستقبال جميع مصابي هذه الجائحة كما يطالبهم بعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين خارج التعرفات المعتمدة من قبل ادارة الصندوق، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة وصولاً للإدعاء امام القضاء المختص اذا اقتضى الأمر.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:35 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:41 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:33 | 2020-12-17
15:21 | 2020-12-17
15:05 | 2020-12-17
14:53 | 2020-12-17
14:50 | 2020-12-17
14:30 | 2020-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website