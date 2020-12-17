وزير الطاقة يطمئن: لن يكون هناك "عتمة"!

طمأن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، أنه لن يكون هناك "عتمة" في لبنان.

وكشف في حديث للـ"LBCI" أنّ هناك 4 حلول على الأقل لموضوع "الفيول" يتم بحثها حالياً.