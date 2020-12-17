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لبنان
وزير الطاقة يطمئن: لن يكون هناك "عتمة"!
Lebanon 24
17-12-2020
|
13:35
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طمأن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، أنه لن يكون هناك "عتمة" في لبنان.
وكشف في حديث للـ"LBCI" أنّ هناك 4 حلول على الأقل لموضوع "الفيول" يتم بحثها حالياً.
المصدر:
LBCI
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ريمون غجر
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