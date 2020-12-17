القاضي صوّان يصرف النظر عن استجواب دياب غداً بقضية انفجار المرفأ

صرف المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، النظر عن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان مقررات غداً الجمعة، وذلك إلى أن تبت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، بالمذاكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة القاضي صوان.

وعلى الأثر، علق القاضي صوان التحقيقات في الملف لمدة 10 أيام، وهي المهلة القانونية التي على المحقق العدلي أن يقدم خلالها جوابه على طلب كف اليد عن الملف.

ولم يحضر وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس أو وكيله القانوني إلى دائرة المحقق العدلي ولم يرسل أي معذرة، في حين حضر مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا مع وكيله القانوني، إلا أنّه لم يتم الاستماع إليه ولم تحصل أي مواجهة بينه وبين الرائد جوزف النداف.