سوريون وفلسطينيون اعتصموا امام السفارة الالمانية للمطالبة بفتح باب الهجرة

نفذ شبان فلسطينيون وسوريون اعتصاما امام السفارة الالمانية في المطيلب للمطالبة بـ "فتح باب الهجرة وتوفير اللجوء الانساني لهم وانقاذهم من الاوضاع الصعبة التي يعيشون فيها" وسط انتشار للقوى الأمنية في محيط السفارة.





وسلم المعتصمون ممثل السفارة الالمانية رسالة بالمطالب.