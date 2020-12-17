عثروا عليه مكبّل اليدين.. جثة في طرابلس!

أفاد مراسل "لبنان 24" بأنه عثر على جثة لشخص مكبل اليدين مرمي داخل بستان تحت مبنى السحاب محلة الحاووظ في منطقة ابي سمراء طرابلس.



وقد حضرت على الفور القوى الامنية الى المكان وضربت طوقاً امنياً لمعرفة ملابسات الحادثة بإنتظار وصول الطبيب الشرعي للكشف على الجثة.