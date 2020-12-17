لبنان

بلدة لبنانية بلا كهرباء أواخر الشهر.. بسبب امتناع الدولة عن الدفع!

Lebanon 24
17-12-2020 | 14:50
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن وفدا من بلدة طفيل الحدودية، زار رئيس دائرة مؤسسة كهرباء لبنان في بعلبك، للمطالبة بـ"تأمين التيار الكهربائي للبلدة اللبنانية المهددة بقطع امدادات الكهرباء عنها أواخر الشهر الجاري، والتي كان يتم استجرارها من سوريا، بسبب امتناع الدولة اللبنانية عن دفع ما يتوجب عليها للدولة السورية، نتيجة عاملين: قانون قيصر من جهة، ولأن مثل هذا الأمر يتطلب صدور قرار عن مجلس الوزراء".


وأكد الوفد "استعداد أهالي بلدة طفيل دفع قيمة الفواتير المترتبة عليهم لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، لتأمين التيار الكهربائي لبلدتهم، خصوصا وأننا على أبواب فصل الشتاء، ولارتباط الكهرباء بتأمين المياه والتدفئة والإنارة والكثير من الاستخدامات المنزلية".
 
 

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