وقفة تضامنية مع عليق امام قصر العدل واخراج محامين ناشطين حاولوا تنفيذ اضراب

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان ناشطين من تحالف "متحدون" نفذوا وقفة تضامنية مع المحامي رامي عليق، أمام قصر العدل، بالتزامن مع حضوره جلسة أمام قاضي التحقيق في بيروت.

وأشار التحالف، في بيان، الى ان "عليق حضر اليوم جلسة امام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي وحضر معه كل من وكيلته المحامية رانيا نصرة وممثل نقيب المحامين في بيروت المحامي وليد ابو دية اللذين تقدما بمذكرتي دفوع شكلية، اضافة الى طلب تدخل من قبل النقابة. وتقرر احالة الملف الى النيابة العامة للمطالعة وأرجئت الجلسة الى 18/1/2021 للبت بالدفوع".

وأفاد مندوب الوكالة الى ان الناشط المحامي بول دواليبي نفذ اضرابا عن الطعام داخل قصر العدل، وتضامن معه عدد من الناشطين ومنهم عليق، لكنهم أجبروا على الخروج من قصر العدل بعد مشادة مع العناصر الامنية.

عليق

وقال عليق: "لم نرتكب اي جريمة، نحن محامون، انا والدكتور بول وبيار ريشا الذي تضرر في انفجار المرفأ وفقد والدته، لم نهن احدا، لم نكسر اشارة، لم يتم حرق اطارات، لم نرم حجارة، لم نعتد على احد ولم نقطع طرقات. قصر العدل مرفق عام هو للناس لا يجوز اخراجهم من قصر العدل من دون ان يرتكبوا شيئا. هذا تعسف وتعد وكيدية. أين نقيب المحامين مما يجري؟".

اضاف: "تحدثنا الى المدعي العام زاهر حمادي واخبرناه ان هذا مرفق عام، وليس هناك اي اعتداء، فبأي حق ستخرجهم"، مشيرا الى انه تم تمزيق ثوب المحاماة الذي يرتديه.

دواليبي

بدوره، اكد دواليبي تعرضه للكمة على وجهه، مؤكدا ان ما قام به هو "من اجل المطالبة بالتحقيق الشفاف ومحاربة الفساد".