خلية الازمة في المنية: 200 حالة شفاء و47 قيد الحجر والمتابعة

كشفت خلية الازمة في بلدية المنية عن ان حالات الشفاء في المدينة من وباء كورونا المستجد بلغت حتى تاريخ اليوم 255 حالة وان العدد الاجمالي للاصابات وصل الى 308 اصابات منهم 6 وفيات لغاية هذا التاريخ .

وأشارت الخلية الى وجود 47 حالة نشطة قيد الحجر والمتابعة الطبية.

ويتابع جهاز اسعاف سبل السلام بالتعاون مع البلدية حملات التعقيم لمنازل المصابين، وتأمين أجهزة تنفس متنقلة للمرضى الى منازلهم في الحالات الطارئة.