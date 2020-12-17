مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي بري: حاضرون لأي مساعدة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية في لبنان.

بعد اللقاء، قال السفير زكي : "تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري. اللقاء كان كالعادة وديا جدا وصريحا جدا ، وبحثنا في الشأن الحاصل في لبنان وكيف يمكن للجامعة العربية ان تساعد ان كان هناك فرصة وامكانية لذلك. دولة الرئيس شرح الوضع من وجهة نظره وهو واضح جدا ورؤيته واضحة للغاية في ما يحدث وفيما يعرقل صدور الحكومة".

وأمل زكي "أن يتخطى لبنان هذه المرحلة الصعبة. هناك عوامل كثيرة تساعد على صعوبة الوضع وبالذات الوضع المعيشي للمواطنين والوضع الاقتصادي للدولة. ونأمل ان يتفق السياسيون على المخرج المناسب من هذا الوضع والجامعة العربية حاضرة لأي مساعدة يمكن ان تقدمها في هذا الشأن".

واستقبل الرئيس بري وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد مصطفى فهمي وعرض معه الاوضاع الامنية والمستجدات السياسية.

كما استقبل بري سفير فنزويلا في لبنان خيسوس غريغوريو غونزاليز، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

والتقى رئيس المجلس المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

برقية جوابية من واتارا

على صعيد، آخر تلقى الرئيس نبيه بري برقية جوابية من رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، شكره فيها على التهنئة باعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.