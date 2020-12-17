لبنان

اعتصام لكادر التعليم الرسمي دوام بعد الظهر أمام وزارة التربية للمطالبة بدفع مستحقاتهم

Lebanon 24
17-12-2020 | 16:11
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 اعتصم عدد من الكادر التربوي والاداري في التعليم الرسمي (دوام بعد الظهر) الذي يضم الاساتذة والارشاد الطبي والتربوي والنظار، امام وزارة التربية للمطالبة بدفع مستحقاتهم.

وأوضحت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين نسرين شاهين انهم "يعملون ضمن برنامج تعليم السوريين اللاجئين الممول من الدول المانحة والذي تصل قيمته الى 100 مليون دولار تحول الى وزارة التربية". واشارت الى انهم "لم يتلقوا مستحقاتهم للعام 2019-2020"، لافتة الى "ان النظار والارشاد يظلمون اليوم اذ يتعلق اجرهم بعدد التلاميذ الحاضرين ما هو غير منطقي".

واضافت: "يربطون عدم دفع الرواتب بحضور التلاميذ فاذا كان العدد قليل يرغبون بان يداوم الناظر او العامل في مجال الارشاد من دون مقابل رغم التزامه بالدوام". وشددت على انهم "يطالبون بمستحقاتهم كما يرغبون بدفعها في الدولار او في الليرة على سعر الصرف الحالي لان المشروع ممول بالدولار الا انهم ينالون الرواتب بالليرة". وأكدت انهم "لا يريدون ان يدفعوا ثمن سجالات، لا ذنب لهم بها، بين وزير التربية ورئيس وحدة التعليم الشامل سونيا خوري، مضيفة: "انهم يرمون الاهتهامات على بعضهم البعض، ونحن نريد جواب واضح عن مصير الاموال المرصودة ومن اوقفها واين رصدت وعن حقوق الاساتذة والارشاد الطبي والتربوي والنظار".
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