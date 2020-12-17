أرقام الإصابات بـ"كورونا" الى ارتفاع حتى شباط.... توصيات من عراجي

رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي، في تصريح ادلى به في مجلس النواب، "أن الارقام المتعلقة بالاصابة بجائحة كورونا هي الى ارتفاع، بالأمس كانت هناك 2056 حالة، وهذا مؤشر على بداية زيادة اعداد الاصابات خلال أواخر شهر كانون الأول وكانون الثاني. وبرأيي انها سوف تمتد هذخ الزيادات حتى شهر شباط المقبل".



وقال: "من هنا أود ان اعطي مؤشرا واحدا على الوضع، حيث كنت اجري احصاء عن عدد الوفيات، فمنذ 11 تشرين الثاني الماضي وحتى 11 كانون الأول وصل عدد الوفيات الى 433 حالة وفاة في خلال شهر واحد، اي ثلث حالات الوفاة تقريبا التي سجلت منذ آذار الماضي حتى 11 كانون الأول وهذا مؤشر غير جيد".



أضاف: "صحيح أن نسبة الفحوصات الايجابية قد انخفضت بالنسبة لعدد الاصابات والتي كانت 15 في المئة واصبحت 13 في المئة، وأتوقع شخصيا زيادة اعداد الاصابات خلال الفترة المتبقية من شهر كانون الأول وفي الشهرين المقبلين اي كانون الثاني وشباط، وذلك لسببين، الأول أن الناس غير ملتزمة بالاجراءات الوقائية. فالأقفال الذي حصل ثم معاودة افتتاح البلاد جرى تخفيف الاجراءات، ومن الملاحظ انه لا يوجد أي التزام من معظم المواطنين بالاجرءات الوقائية. والسبب الثاني، نعلم انه خلال هذه الأشهر الثلاثة، عادة في تاريخ الفيروسات ترتفع الأصابات بالانفلونزا AوBو H1N1 يضاف اليها فيروس كورونا، من هنا يصبح الخوف كبيرا من ان تكون هناك اصابات خطرة تستلزم الدخول الى اقسام العناية الفائقة".



وختم: "أقول كلمة للبنانيين، نحن لدينا الان حوالى 470 سريرا في قسم العناية الفائقة، وهي تشكل تقريبا 87 في المئة من الاسرة. لذلك علينا التنبه من هذا الأمر والتقيد تماما بالأجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة لعدم التعرض للاصابة بهذة الجائحة".