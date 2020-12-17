بدء العمل بتركيب مستشفى ميداني في باحة مستشفى الضنية الحكومي

بدأ العمل بتركيب مستشفى ميداني في باحة مستشفى سير ـ الضنية الحكومي، الذي يأتي من ضمن الهبة القطرية، وهو يتسع لـ200 سرير، سيتم حجر المصابين بفيروس كورونا فيه، وعلاجهم في الحالات العادية ، على أن ينتهي العمل من تركيبه مطلع العام المقبل.

وبعد انتهاء الأزمة سوف يكون المستشفى الميداني هبة للمستشفى الحكومي، مما سيرفع القدرة الإستيعابية له بشكل لاحق. وهو مجهز بغرف ومعدات طبية وأجهزة تنفس وغرف ومولد كهربائي وطاقم طبي.