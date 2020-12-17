لبنان

افتتاح مستشفى شاهين في طرابلس... ومطالبات بالمستشفى الميداني

Lebanon 24
17-12-2020 | 16:39
A-
A+
Doc-P-775879-637438199502550154.jpg
Doc-P-775879-637438199502550154.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ممثلا بالمدير العام للوزارة فادي سنان ومدير مكتبه حسن عمار، قسم كورونا في مستشفى شاهين، بحضور ممثل النائب فيصل كرامي علاء جليلاتي ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق ورئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور جمال عبدو.

بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيبية ألقتها سامية العلي، ثم تحدث الدكتور كميل حبلص، عن المستشفى الذي "تأسس عام 1952 ويقع في وسط المدينة"، لافتا الى "تعرضه للأضرار خلال الحرب"، مؤكدا أن "المستشفى عزز كوادره وفريقه هو الخط الاول في مواجهة كورونا واستقبال المصابين".

ونقل مدير مكتب وزير الصحة تحية حسن الذي "يفتتح قسما مشابها في منطقة أخرى"، لافتا إلى "الضغوط التي يتعرض لها لبنان فيما يرتفع عدد الاصابات بكورونا وعدد الوفيات في الوقت عينه"، مشيرا إلى "العمل على زيادة عدد اسرة العناية الفائقة في لبنان الأمر الذي يتحقق على مراحل بالتعاون مع نقابة أصحاب المستشفيات، وقد بلغ العدد اخيرا ستمئة سرير عناية فائقة في كل لبنان"، مشيدا بـ"عمل مستشفى شاهين وجهود إدارته".

وخلال الحفل، احتشد عدد من المحتجين عند مداخل المستشفى، مطالبين بالمستشفى الميداني، وقد توجه سنان إليهم مستمعا ورد على أسئلتهم، مشيرا إلى "العمل بالتنسيق مع فاعليات المدينة لاستكمال إجراءات إقامة المستشفى وتوفير البنى التحتية له"، مشددا على أن "المستشفى الميداني لن يقام إلا في طرابلس".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:09 | 2020-12-17
20:23 | 2020-12-17
20:12 | 2020-12-17
20:08 | 2020-12-17
20:01 | 2020-12-17
19:48 | 2020-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website