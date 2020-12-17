16
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
افتتاح مستشفى شاهين في طرابلس... ومطالبات بالمستشفى الميداني
Lebanon 24
17-12-2020
|
16:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ممثلا بالمدير العام للوزارة فادي سنان ومدير مكتبه حسن عمار، قسم كورونا في مستشفى شاهين، بحضور ممثل النائب فيصل كرامي علاء جليلاتي ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق ورئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور جمال عبدو.
بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيبية ألقتها سامية العلي، ثم تحدث الدكتور كميل حبلص، عن المستشفى الذي "تأسس عام 1952 ويقع في وسط المدينة"، لافتا الى "تعرضه للأضرار خلال الحرب"، مؤكدا أن "المستشفى عزز كوادره وفريقه هو الخط الاول في مواجهة كورونا واستقبال المصابين".
ونقل مدير مكتب وزير الصحة تحية حسن الذي "يفتتح قسما مشابها في منطقة أخرى"، لافتا إلى "الضغوط التي يتعرض لها لبنان فيما يرتفع عدد الاصابات بكورونا وعدد الوفيات في الوقت عينه"، مشيرا إلى "العمل على زيادة عدد اسرة العناية الفائقة في لبنان الأمر الذي يتحقق على مراحل بالتعاون مع نقابة أصحاب المستشفيات، وقد بلغ العدد اخيرا ستمئة سرير عناية فائقة في كل لبنان"، مشيدا بـ"عمل مستشفى شاهين وجهود إدارته".
وخلال الحفل، احتشد عدد من المحتجين عند مداخل المستشفى، مطالبين بالمستشفى الميداني، وقد توجه سنان إليهم مستمعا ورد على أسئلتهم، مشيرا إلى "العمل بالتنسيق مع فاعليات المدينة لاستكمال إجراءات إقامة المستشفى وتوفير البنى التحتية له"، مشددا على أن "المستشفى الميداني لن يقام إلا في طرابلس".
تابع
الأكثر قراءة
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
11:38 | 2020-12-17
17/12/2020 11:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
06:58 | 2020-12-17
17/12/2020 06:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الصرف سيرتفع خلال الشهرين المُقبلين.. المصارف تشتري الدولارات من السوق السوداء!
Lebanon 24
سعر الصرف سيرتفع خلال الشهرين المُقبلين.. المصارف تشتري الدولارات من السوق السوداء!
06:14 | 2020-12-17
17/12/2020 06:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يتنصّل ومصير المطار "غامض".. والشبح الإسرائيلي بالأجواء
Lebanon 24
"حزب الله" يتنصّل ومصير المطار "غامض".. والشبح الإسرائيلي بالأجواء
09:00 | 2020-12-17
17/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يشغّل محركاته.. عقوبات أوروبية وشروط على وزارتيْن
Lebanon 24
ماكرون يشغّل محركاته.. عقوبات أوروبية وشروط على وزارتيْن
06:19 | 2020-12-17
17/12/2020 06:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
21:09 | 2020-12-17
في الهرمل... تسجيل 21 إصابة كورونا جديدة
20:23 | 2020-12-17
إليكم تقرير مستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول كورونا...
20:12 | 2020-12-17
قاصر غادر منزله في الكورة ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
20:08 | 2020-12-17
الحريري يوجه رسالة لماكرون.. ماذا قال؟
20:01 | 2020-12-17
السنيورة: رئيس الجمهورية يتدخل بالقضاء ويخرق الدستور
19:48 | 2020-12-17
الدكتور حسين الدغيدي... "شهيد جديد من أبطال الجيش الأبيض في مواجهة كورونا"
فيديو
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
17/12/2020 21:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
17/12/2020 21:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
17/12/2020 21:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact