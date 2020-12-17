16
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
المستشار الثقافي الايراني في بكركي... ودعوة للراعي لزيارة إيران
Lebanon 24
17-12-2020
|
16:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية عباس خامه يار الذي صرح بعد اللقاء بعد اللقاء: "زيارتي لصاحب الغبطة ليست الأولى، وتأتي مع اقتراب عيد ميلاد سيدنا المسيح ورأس السنة الميلادية بحيث تقدمنا بالتهاني لصاحب الغبطة، وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات التي نقوم بها لمختلف مكونات المجتمع اللبناني الذي نعتبره جامعا ويستطيع أن يكون النموذج الأجمل للتعايش السلمي. وقدمت التعازي بحادثة تفجير مرفأ بيروت. وشرحت لغبطته كيف هب الشعب الايراني لمساعدة اللبنانيين وكيف تضامن معه من خلال رفع الأعلام اللبنانية وإضاءة الشموع في عدد من المراكز الدينية والثقافية والأثرية".
وختم: "أطلعت غبطته على الظروف الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا في المجتمع الايراني وخصوصا في ظل العقوبات الأميركية الظالمة في حق المرضى والتي لا تفرق بين عرق أو دين. وجددت الدعوة الى صاحب الغبطة لزيارة إيران والاطلاع على وضع المسيحيين فيها وزيارة الكنائس، إنما في ظروف صحية أفضل بعد انحسار جائحة كورونا".
واستقبل البطريرك الراعي رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر الذي اطلعه على أجواء زيارته لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي موفدا من البطريرك الماروني، للاستفسار عما آلت إليه المراسيم التطبيقية لمحافظة كسروان - جبيل، بحيث أكد "معاليه أن المراسيم التطبيقية لمحافظة كسروان - جبيل وقعت وأخذت طريقها إلى رئاسة الوزراء، وحمَّل معاليه رئيس الرابطة تحياته وتقديره لصاحب الغبطة"، كما قال أبي نصر.
وأطلع أبي نصر البطريرك على "أجواء تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر بالإجماع في 7/5/ 2003، والقاضي "بنزع الجنسية اللبنانية من الذين حصلوا عليها من دون وجه حق، أو اكتسبوها من طريق الغش والتزوير أو مخالفة بصورة فادحة للقانون وللدستور".
تابع
الأكثر قراءة
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
11:38 | 2020-12-17
17/12/2020 11:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
06:58 | 2020-12-17
17/12/2020 06:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الصرف سيرتفع خلال الشهرين المُقبلين.. المصارف تشتري الدولارات من السوق السوداء!
Lebanon 24
سعر الصرف سيرتفع خلال الشهرين المُقبلين.. المصارف تشتري الدولارات من السوق السوداء!
06:14 | 2020-12-17
17/12/2020 06:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يتنصّل ومصير المطار "غامض".. والشبح الإسرائيلي بالأجواء
Lebanon 24
"حزب الله" يتنصّل ومصير المطار "غامض".. والشبح الإسرائيلي بالأجواء
09:00 | 2020-12-17
17/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يشغّل محركاته.. عقوبات أوروبية وشروط على وزارتيْن
Lebanon 24
ماكرون يشغّل محركاته.. عقوبات أوروبية وشروط على وزارتيْن
06:19 | 2020-12-17
17/12/2020 06:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
21:09 | 2020-12-17
في الهرمل... تسجيل 21 إصابة كورونا جديدة
20:23 | 2020-12-17
إليكم تقرير مستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول كورونا...
20:12 | 2020-12-17
قاصر غادر منزله في الكورة ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
20:08 | 2020-12-17
الحريري يوجه رسالة لماكرون.. ماذا قال؟
20:01 | 2020-12-17
السنيورة: رئيس الجمهورية يتدخل بالقضاء ويخرق الدستور
19:48 | 2020-12-17
الدكتور حسين الدغيدي... "شهيد جديد من أبطال الجيش الأبيض في مواجهة كورونا"
فيديو
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
17/12/2020 21:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
17/12/2020 21:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
17/12/2020 21:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact