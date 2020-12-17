لبنان

الرئيس ميقاتي: لاعتماد العدالة في التغذية الكهربائية

Lebanon 24
17-12-2020 | 17:00
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عرض الرئيس نجيب ميقاتي الأوضاع العامة والشؤون الحياتية والمعيشية في طرابلس والشمال مع زواره في مكتبه في طرابلس ، حيث إستقبل عددا من الشخصيات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية.

كما إستقبل وفودا شعبية أطلعته على معاناة أبناء طرابلس وخصوصا على صعيد التغذية   بالتيار الكهربائي حيث تعاني المدينة من تقنين عشوائي وقاس جدا، ينعكس أيضا على التغذية بالمياه التي إنقطعت عن أكثرية المناطق.

وقد أجرى الرئيس ميقاتي سلسلة إتصالات بالمعنيين الذين أكدوا عودة التيار الكهربائي الى طبيعته خلال الساعات المقبلة.

وقد  طالب الرئيس ميقاتي باعتماد العدالة في التغذية الكهربائية وأن لا تكون نتائج الأعطال الطارئة على حساب طرابلس وأهلها فقط.
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