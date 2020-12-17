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لبنان
قطع المياه عن بلدات بترونية بسبب العكارة
Lebanon 24
17-12-2020
|
17:14
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي عن قطع المياه عن بلدات قضاء البترون، وأوضحت في بيان إلى المشتركين المستفيدين بالمياه من محطة التنقية في كفرحلدا أنها "وبسبب إرتفاع درجة العكارة في مياه نبع دله والغواويط مساء الأربعاء 16/12/2020 إضطرت آسفة إلى قطع المياه عن بلدات صورات ، رشكده، هربونا، عرطز، حلتا، كفرحي، بقسميا،جبلا، كور، عبرين، راشكيدا،اجدبرا، بجدرفل ،كفيفان، جران، غوما، تحوم، راشانا،عورا، داعل، بشتودار،نحلا، زان، كفرحتنا، كفرحتنا، كفرشليمان،الفتيات، أصيا، شبطين،مراح الحاج، العلالي، كوبا وسلعاتا على أن يتم إعادة توزيع المياه فور انخفاض درجة العكارة في المياه".
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