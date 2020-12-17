رئيس جمعية تجار الشمال شجب استمرار انقطاع الكهرباء عن أحياء طرابلسية

شجب رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري في بيان، "استمرار انقطاع التيار الكهربائي لاكثر من 48 ساعة عن احياء في مدينة طرابلس". وقال: "كأنه لا يكفي المواطن الطرابلسي الوضع الاقتصادي السيىء والجوع والفقر ليضاف اليه هم الكهرباء والماء معا".

أضاف: "لقد تسبب انقطاع الكهرباء بانقطاع المياه عن العديد من العائلات، في ظل غياب تام للتدفئة خصوصا في هذا الطقس البارد، وانقطاع الغاز، ما يزيد من معاناة الطرابلسيين".

وناشد المسؤولين "القيام بواجباتهم وإيجاد حل سريع لاصلاح الاعطال واعادة التيار الكهربائي".