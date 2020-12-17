لبنان

سارق ماكينات انترنت في صيدا.. في قبضة القوى الأمنية

Lebanon 24
17-12-2020 | 17:17
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

 

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة طالت ماكينات انترنت مثبّتة على أسطح المباني في محيط مدينتي صيدا والنبطية.

على الأثر كثفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها لتوقيف الفاعلين.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه المفرزة الى معرفة هوية أحد السارقين وتوقيفه في محلة الكورنيش البحري / صيدا، ويدعى:

م. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)
الذي ضبط بحوزته أدوات تستخدم في عمليات السرقة، وماكينتي انترنت.

باستماعه من قبل مخفر حارة صيدا، اعترف بقيامه بعمليتين في بلدتي حارة صيدا والقرية اسفرتا عن سرقة /7/ ماكينات.

كما اوقفت هذه المفرزة في بلدة حبوش / النبطية، شخص آخر للاشتباه بقيامه بعمليات سرقة مماثلة، ويدعى:

ب. ب. (مواليد عام 1979، سوري)
باستماعه من قبل مخفر النبطية، اعترف بتواصله مع عدد من الاشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع وشراء ماكينات انترنت مستعملة.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
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