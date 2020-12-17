دياب استقبل الامين العام المساعد للجامعة العربية والبحث تناول الاوضاع وتشكيل الحكومة

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في دارته في تلة الخياط، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، يرافقه رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح ونائب رئيس المركز الدكتور يوسف السبعاوي، بحضور الوزير شربل وهبي والمستشار خضر طالب.

وجرى استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتشكيل الحكومة ودور الجامعة العربية في مساعدة لبنان. كما تطرق البحث إلى القضية الفلسطينية ومبادرة بيروت العربية للسلام.