لبنان

قوى الأمن: بدء الاعمال على المسلك الشرقي في منطقة الاوزاعي بهذا التوقيت

Lebanon 24
17-12-2020 | 18:56
A-
A+
Doc-P-775917-637438282241273024.jpg
Doc-P-775917-637438282241273024.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

الحاقاً لبلاغنا المتعلق بقيام الشركة المتعهدة مشروع ترميم شبكة الصرف الصحي بأعمال في منطقة الاوزاعي، ستباشر هذه الشركة باستكمال الاشغال في المنطقة المذكورة / المسلك الشرقي المتجه من الجنوب إلى بيروت على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: اعتباراً من الساعة 19،00 من تاريخ 18/12/2020 لغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي.
- المرحلة الثانية: اعتباراً من الساعة 19،00 من تاريخ 19/12/2020 لغاية الساعة 5،00 من صباح تاريخ 21/12/2020.
 ستؤدي هذه الاشغال الى تحويل السير على المسرب الشمالي للمسلك المذكور اثناء فترة الحفر.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:09 | 2020-12-17
20:23 | 2020-12-17
20:12 | 2020-12-17
20:08 | 2020-12-17
20:01 | 2020-12-17
19:48 | 2020-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website