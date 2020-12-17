مسيرة من ساحة ساسين الى أمام منزل القاضي صوان دعما لقرارته

انطلقت مسيرة تضم عشرات الناشطين مساء اليوم من ساحة ساسين في الاشرفية باتجاه منزل القاضي فادي صوان لدعم قراراته التي اتخذها في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت ولمطالبته بعدم التراجع عن خطواته.

ورفع المتظاهرون اللافتات التي تدعو لمحاسبة كل المسؤولين الاداريين والامنيين الذين سهلوا وتسببوا بحدوث الانفجار وتحقيق العدالة، وسط انتشار للقوى الامنية في محيط منزل صوان.