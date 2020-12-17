مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

استنادا للمرسوم رقم 15215 تاریخ 2005/9/27 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، اعلنت رئاسة مجلس الوزراء اقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة الواقع فيهما 2020/12/25 و 1/ 1/ 2021 ، وذلك بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية.كما تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء الواقع فيه 6 كانون الثاني ۲۰۲۱ وذلك بمناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.