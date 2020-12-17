لبنان

الحريري يوجه رسالة لماكرون.. ماذا قال؟

Lebanon 24
17-12-2020 | 20:08
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غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر تويتر: "أصدق التمنيات لصديق لبنان الرئيس ايمانويل ماكرون بالشفاء والعافية، مبادرتك  أمانة لن نتخلى عنها مهما تكاثرت التحديات".
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