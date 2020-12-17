قاصر غادر منزله في الكورة ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- محمد خالد العبد الله (مواليد عام 2005، سوري)الذي غادر منزل ذويه الكائن في محلة السامرية/الكورة بتاريخ 16/12/2020 متجهاً إلى مكان عمله في محلة النخلة، ولم يعد حتى تاريخه.لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.