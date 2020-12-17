إليكم تقرير مستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول كورونا...

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول كورونا، أن "عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة 344 فحصا، عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 87، عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة 22، عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة 3، مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 783 حالة شفاء، عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها 2، وعدد الحالات الحرجة داخل المستشفى 35. أما حالات الوفاة فصفر".