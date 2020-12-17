في الهرمل... تسجيل 21 إصابة كورونا جديدة

أعلنت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات...

وأملت اللجنة من الاهالي الانتباه لتزايد أعداد المصابين بشكل سريع وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية. والالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة .