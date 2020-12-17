لبنان

مكتب رئاسة الجمهورية يرد على قناة الجديد.. عون لم يتدخّل في التحقيق بانفجار المرفأ

Lebanon 24
17-12-2020 | 21:23
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "تواصل محطة "الجديد" اختلاق الروايات الكاذبة، وزج اسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بها، وآخر هذه الروايات ما بثته مساء اليوم في مقدمة نشرتها الإخبارية عن تدخل رئيس الجمهورية في التحقيق في جريمة الانفجار في المرفأ وبخاصة في ما خص المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا.

إن هذه الرواية، كما سمتها محطة "الجديد" نفسها، لا أساس لها من الصحة، وهي من نسج خيال الفريق الذي يتولى يوميا بث الاخبار الكاذبة في هذه المحطة، ذلك ان رئيس الجمهورية لم يتدخل يوما في التحقيق الخاص بجريمة مرفأ بيروت لا من قريب ولا من بعيد. وآن الآوان لمحطة "الجديد" ان تتوقف عن بث مثل هذه الادعاءات التي لم تعد تنطلي على احد والتي من شانها ان تؤثر سلبا على مجريات التحقيق".
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