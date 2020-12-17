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لبنان
قضاء صور: 30 إصابة كورونا مثبتة ومؤكدة
Lebanon 24
17-12-2020
|
21:20
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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال تسجيل 30 إصابة اليوم ب covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات المسجلة جميعها لمقيمين مخالطين، بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية، توزعوا على الشكل التالي:طيردبا 5، معركة 4، صور 3، قانا 2، البص 2،العباسية 2، أرزون 1، سلعا 1، البازورية 1،البرج الشمالي 1، الحوش 1، القليلة 1، معروب 1، مجدل زون 1، الشهابية 1، صريفا 1، ديرقانون النهر 1، السماعية 1.
وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 4090 مصابا توزعوا وفق التالي :
3852 حالة محلية من بينهم 623 حالات من التابعية الفلسطينية و69 من التابعية السورية، 238 حالة وافدة، 3200 حالة شفاء، 54 حالة وفاة، 836 الحالات النشطة.
وذكرت الوحدة بأنها الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء. آملة من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة.
ونصحت الوحدة، بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، جميع القاطنين في قضاء صور "الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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