لبنان

حركة المبادرة الوطنية: نتضامن مع ريفي المناضل لتحرير لبنان من السجن الكبير

Lebanon 24
17-12-2020 | 22:07
A-
A+
Doc-P-775961-637438398068954343.png
Doc-P-775961-637438398068954343.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن "حركة المبادرة الوطنية" بيان اعتبر أن "ادعاء حزب الله على اللواء أشرف ريفي أمام القضاء، يشكل حلقة إضافية من مسلسل مريب ينتهجه الحزب للتهويل على كل من يطالب برفع وصاية إيران عن لبنان".

وأضاف البيان: "كما وإن سلوك المسار القضائي يفترض أن يكون احتكاما للمؤسسات، لكن حزب الله الذي ازدرى القضاء في كل ما انتهجه منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الاستقلال، وجريمة السابع من أيار، وصولا إلى تفجير المرفأ حيث يفرض سيطرته، يطل علينا اليوم بقناع مخادع محتكما إلى القضاء، ومستهدفا معارضي سيطرته على القرار اللبناني، وهذا ما يفتح المجال أمام الخشية الجدية من استهداف هذه الشخصيات ومحاولة إسكاتها".

وأكدت المبادرة الوطنية "التضامن الكامل مع اللواء ريفي، الذي يناضل وغيره من السياديين لتحرير لبنان من السجن الكبير"، وتحذر من "أي استهداف قد يطاول أي شخصية تعارض الوصاية الإيرانية، كما وتهيب بالقضاء أن يكون السد المنيع في وجه هذا الاستعراض الذي يخفي وراءه اكثر من مجرد التهديد".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:09 | 2020-12-18
00:04 | 2020-12-18
23:12 | 2020-12-17
22:57 | 2020-12-17
22:52 | 2020-12-17
22:49 | 2020-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website