مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
ماكرون المصاب بالإحباط من تمييع ساسة لبنان تأليف حكومة قد تنقذ البلاد والعباد أصيب بكوفيد 19 وإذا كان البعض قد عقد آملا ولو ضئيلا بإمكانية دفعه أهل السلطة بإتجاه التوافق نحو التأليف فإن الأمل المعقود بات مفقودا بعد إلغاء زيارة ماكرون لبنان لكن الأكيد أن اللبنانيين كل اللبنانيين مصابون بالإحباط جراء تجاهل السياسيين القنبلة الإجتماعية الموقوتة التي تنذر بالإنفجار في اي لحظة فجميع متطلبات الحياة أخذة بالصعود ما خلارواتبهم ومداخيل عيشهم وأوضاعهم التي تزداد انحدارا.
وفي موضوع متصل بالشأن السياسي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أبدى استعداد الجامعة لمساعدة لبنان مشيرا الى مسؤولية تقع على أكتاف السياسيين.
واليوم تطوران بارزان:
-الأول: صرف المحقق العدلي القاضي فادي صوان النظر عن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان مقررا غدا الى حين أن تبت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار في المذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر وطلبا فيها نقل الدعوى للإرتياب المشروع.
الى ذلك أعلنت مديرية أمن الدولة أن اللواء طوني صليبا حضر الى قصر العدل وفقا لموعد الذي كان حدده له القاضي فادي صوان خلافا لما كان أشيع حول عدم حضوره.
أما التطور الثاني فتمثل بإستماع المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي حضر الى مكتبها حول ملفي الهدر الحاصل في استعمال الدولار المدعوم والقروض السكنية المدعومة من المركزي.
بداية من تطورات ملف التحقيق في انفجار المرفأ.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"
المجلس النيابي قال كلمته الحازمة والمدوية لتصويب المسار القانوني والدستوري الذي سها عنه من يجب أن يكون القدوة في اتباع الأصول خلال التعامل مع ملف إنفجار المرفأ والمؤسسة التشريعية الأم.
والمجلس في ذلك حريص كل الحرص على القضاء وأهله على حد سواء... أما لماذا سها عن بال القاضي فادي صوان أن يبني على أساس الاتهامات والشبهات في رسالته إلى البرلمان فالأمر بحاجة إلى خبير في النيات على حد تعبير نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.
وبإنتظار بت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى الذي تقدم بها الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر إستنادا للإرتياب المشروع أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المحقق العدلي صرف النظر عن إستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان مقررا غدا.
قضائيا أيضا أستفاق اللبنانيون على دعوة للإستفاقة وجهتها القاضية غادة عون إلى الجسم القضائي بعدما منحت نفسها وكالة للتحدث بإسم الشعب اللبناني ليس في قرار صادر عن محكمتها بل عبر وسائل التواصل .
والسؤال الأهم لماذا اعتبرت القاضية عون أن القضاء نائم ؟ ومن كانت تقصد بدعوتها للإستفاقة والإنتفاضة؟ وهل تعمدت نشر ذلك قبيل إستماعها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم في إطار التحقيقات التي تجريها بملف الدولار المدعوم ؟ وما الغاية من ذلك.
وفي الشأن المجلسي دعوة رسمية وجهها اليوم الرئيس نبيه بري لعقد جلسة تشريعية الإثنين المقبل في قصر الأونيسكو بجدول أعمال من نحو سبعين مشروع واقتراح قانون.
جل هذه البنود ممهور بطابع الأهمية ويحاكي حاجات وهموم الناس: من حماية أموال الضمان وسداد المنح التعليمية وإنشاء صندوق بطالة وحماية القطاع الاستشفائي مرورا بحماية المقترضين في البنود التعسفية وتعليق المهل وصولا إلى استرداج الأموال المحولة إلى الخارج وإعفاء السيارات من رسوم الميكانيك... والحبل يطول....
على المسار الحكومي تباشير جديدة توحي بإعادة ترتيب ملف التأليف.
وإذا كان البعض قد علق آمالا على حبال زيارة الرئيس الفرنسي اللبنانية فإن الحظ العاثر للبنان أصاب إيمانويل ماكرون بلعنة كورونا فطارت الزيارة.
من جانبه أشار رئيس الجمهورية ميشال عون إلى صعوبات أمام تشكيل الحكومة مكررا أن اعتماد معايير واحدة يمكن أن يذللها.
وعلى مستوى الحراك العربي باتجاه بيروت تحدثت معلومات في وقت سابق عن دور ما للجامعة العربية لكن ممثل الجامعة حسام زكي الذي أجرى محادثات مع المسؤولين اللبنانيين اليوم نفى وجود مبادرة إنقاذية للجامعة قائلا أن الأخيرة مستعدة لمساعدة اللبنانيين إذا رغبوا في ذلك ومؤكدا أن المسؤوليات تقع على أكتافهم.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"
فرح مكتوم عم المنظومة إثر سماعها بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصيب بالكورونا، والغى زيارته المقررة بيروت في الثاني والعشرين من الجاري .
ردة فعل الطبقة السياسية أعادت اللبنانيين الى مقاعد الدراسة، عندما كان حدث ما يصيب ناظرا أم استاذا ويؤدي الى إلغاء مسابقة أو الى يوم عطلة غير متوقع.
لكن كان الطلاب يتناسون لجهلهم وطيشهم أن هذا اليوم الدراسي الضائع، إنما ذهب من أعمارهم ومن مستقبلهم ومن اموال الأقساط التي يتكبدها أهلهم.
تشبيه أهل المنظومة بالطلاب راق و لا ينطبق عليهم ، إذا تناسبهم اكثر صفة الخارجين على القانون، لأنهم بأدائهم، وعن سابق تصميمن طيروا الأعمار والإعمار والإنماء والأرزاق وخطفوا أرواح اللبنانيين.
فمرة بعدم تشكيل حكومة، ومرة بمنعهم القضاء من أداء مهامه في كشف المسؤولين عن بركان المرفأ، شبه اليهم أنهم يطيلون فترة سيطرتهم على مقدرات الدولة.
لكن الفرحة لن تدوم لأن القضاء أعيق لكنه لن يتراجع، و لأن الرئيس ماكرون، قادر على أن يتواصل معهم ويوصل اليهم التوبيخ عبر "الفيديو كونفرنس" أو عبر سفيره .
إنما تراهم هل حسبوا أن امتناع الرئيس الفرنسي عن المجيء قد يخفي إحتمال أن تكون باريس قد ادارت ظهرها للبنان ليقلع أشواكه بيديه ؟ ، وتراهم هل سمعوا ما نقله اليهم مساعد الأمين العام للجامعة العربية من حض على ضرورة أن يعجلوا في تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، والشرق الأوسط يتقلب فوق آلاف براميل البارود ؟
في العملي ، نجحت السلطتان التشريعية والتنفيذية في إعاقة خبيثة ومقوننة ، في وقف عمل المحقق العدلي فادي صوان في جريمة المرفأ.
واستخدمت لذلك التعابير الطنانة التي ألبستها لبوس القانون لكنها تبطن نية واضحة فاضحة في انتزاع الملف من يد صوان . لكنها لن تستطيع تحقيق مرادها لسببين : الأول ، التضامن بين مجلس القضاء والمحاكم التمييزية ونقابة المحامين.
والثاني ، لاستحالة استبدال المحقق العدلي صوان بمحقق آخر ، لعدم توفر محقق آخر ، وذلك لأسباب موضوعية ، تسأل عنها السلطة السياسية التي عطلت التشكيلات القضائية.
العشرة أيام الضرورية للإنتهاء مما طلبته هيئة مكتب المجلس أمس ، ذهبت من عمر العدالة ، والناس يتحرقون لكشف المجرمين المتورطين في جريمة المرفأ ، لكنها بدأت تعبأ ايضا بكل اسباب التحضير للفتنة ، إعلاميا وسياسيا ، وأمنيا إن دعت الحاجة.
توازيا ، وفيما القضاء موثوق اليدين ، فجر وزير العدل سابقا ، اللواء أشرف ريفي قنبلة من العيار الكبير إذ اعلن أن نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ أرسلها الحرس الثوري الإيراني الى حزب الله وخزنت في المرفأ لحسابه.
وهذا يحتم على القضاء أن يتحرك لاستجلاء حقيقة هذه المعلومات ، قبل أن تستغل وتميع وتصنف في خانة المماحكات السياسية . ووسط تعطيل التشكيل وتعطيل القضاء ، البلاد تسقط تحت وطأة الأزمات المعيشية والمالية والصحية ، فيما يصارع اللبنانيون وهم على حفافي الفقر ، لإصطناع ضحكة يلاقون بها يسوع سيد الفقراء في ميلاده.