15
o
بيروت
12
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
يمق: طرابلس تؤمن بالعيش المشترك
Lebanon 24
17-12-2020
|
22:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من اللجنة العلمية للشبكة المستدامة للقادة الدينيين في طرابلس، ضم رئيس ومؤسس "جمعية حوار للحياة وللمصالحة" ومنظم المبادرة زياد فهد، واعضاء "اللجنة العلمية للشبكة" الأب إبراهيم الدربلي، ورئيس القسم الديني في "دار الفتوى" - طرابلس الشيخ فراس بلوط، وممثل الطائفة العلوية الاسلامية الشيخ محمد حيدر.
بعد الاجتماع، قال فهد: "تم تعريف رئيس البلدية بأعمال الشبكة التي انطلقت منذ خمس سنوات بمباركة من المرجعيات الدينية ومازالت مستمرة دون كلل أو ملل، وتجاوزت كل التحديات التي تمر بها البلاد في شكل عام وطرابلس في شكل خاص".
وأضاف: "تم تسليط الضوء على المبادرات المشرقة والإيجابية التي طاولت كل شرائح المجتمع، بل واستقبلت بعض الوفود الأجنبية. وركز اعضاء اللجنة العلمية على اهمية تشبيك الطاقات مع صانعي السياسات المحلية، وذلك بهدف نشر روح المحبة وثقافة الحوار البناء وتعزيز كرامة التنوع وإظهار الصورة الحقيقية لمدينة طرابلس وجمالية العيش المشترك الذي يعيشه أبناؤها بتنوعهم الديني، مع الاشارة الى ان هذه المرحلة من عمل الشبكة تتم بتشجيع ودعم مؤسسة كايسيد KAICIID".
وشجع يمق بدوره هذه "المبادرات"، وأبدى كل الاستعداد للمساعدة، وعرض لبعض مشاريع البلدية التي لا تميز بين أفراد المدينة ومناطقها والتحديات التي يجب أن "نتكامل جميعا من أجل تجاوزها لنكون صمام أمان لمدينتنا".
وأضاف: "طرابلس مدينة العلم والعلماء والتاريخ المجيد، مدينة السلام والعيش المشترك، على رغم الوضعية الخاصة التي تمتاز بها. طرابلس استقبلت قبل نحو شهر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وكذلك نظمنا قبل ايام بالتعاون مع الجامعة الأنطونية احتفالية في قلعة طرابلس في مناسبة عيد الميلاد. فطرابلس تؤمن بالعيش المشترك وتتشابك فيها الحارات والبيوتات بين كل الطوائف الإسلامية والمسيحية. ونتمنى ان تعم هذه الروح في كل المناطق، بخاصة وان طرابلس تجاوزت كل الأزمات. لقد شجعنا الشبكة على تصدير هذه التجربة الرائدة في لبنان والعالم العربي لتعم في كل المناطق اللبنانية، لأنها تمثل روح الأديان وحقيقتها بعيدا من العصبيات الميتة التي تعصف بنا وبمجتمعاتنا".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
11:38 | 2020-12-17
17/12/2020 11:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الصرف سيرتفع خلال الشهرين المُقبلين.. المصارف تشتري الدولارات من السوق السوداء!
Lebanon 24
سعر الصرف سيرتفع خلال الشهرين المُقبلين.. المصارف تشتري الدولارات من السوق السوداء!
06:14 | 2020-12-17
17/12/2020 06:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
06:58 | 2020-12-17
17/12/2020 06:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يتنصّل ومصير المطار "غامض".. والشبح الإسرائيلي بالأجواء
Lebanon 24
"حزب الله" يتنصّل ومصير المطار "غامض".. والشبح الإسرائيلي بالأجواء
09:00 | 2020-12-17
17/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يشغّل محركاته.. عقوبات أوروبية وشروط على وزارتيْن
Lebanon 24
ماكرون يشغّل محركاته.. عقوبات أوروبية وشروط على وزارتيْن
06:19 | 2020-12-17
17/12/2020 06:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:09 | 2020-12-18
قرف وإحراج
00:04 | 2020-12-18
على مَن تقرأ مزاميرك يا داود؟
23:12 | 2020-12-17
فرنجية: إذا حدا بيقرّب ع كرامتنا رح نقرّب ع كرامتو
22:57 | 2020-12-17
سقوط صخور وأتربة في الحروف جراء العاصفة
22:52 | 2020-12-17
ما جديد فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت؟
22:18 | 2020-12-17
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
18/12/2020 00:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
18/12/2020 00:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
18/12/2020 00:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact