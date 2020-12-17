لبنان

سقوط صخور وأتربة في الحروف جراء العاصفة

Lebanon 24
17-12-2020 | 22:57
A-
A+
Doc-P-775975-637438427655273497.jpg
Doc-P-775975-637438427655273497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت "خلية الازمة في منطقة الحروف" في قضاء جبيل، المواطنين إلى الانتباه جيدا خلال سلوكهم طريق بنتاعل - جربتا، بسبب سقوط صخور واتربة في وسط الطريق في بلدة جربتا، جراء العاصفة التي بدأت في الانحسار مساء اليوم.
مواضيع ذات صلة
مستشار الحريري نديم المنلا لـ LBCI: دوريل وضع النقاط على الحروف خلال زيارته لبنان وذكّر كل الاطراف بتعهداتهم كما دخل في بعض التفاصيل
lebanon 24
18/12/2020 00:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قلّل مصدر عليم من مهمة دبلوماسي، يتردد غالباً إلى لبنان، في بيروت، سواء في التوقيت أو الطروحات (اللواء)
lebanon 24
18/12/2020 00:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: طرح الفيديرالية في لبنان هو طرح انتحاري سيؤدي إلى خراب لبنان.. ونحن على أبواب تسوية دولية ولا يجب أن تكون على حساب لبنان والمسيحيين فيه
lebanon 24
18/12/2020 00:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المبادرة الوطنية: نتضامن مع ريفي المناضل لتحرير لبنان من السجن الكبير
lebanon 24
18/12/2020 00:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الحروف

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:09 | 2020-12-18
00:04 | 2020-12-18
23:12 | 2020-12-17
22:52 | 2020-12-17
22:49 | 2020-12-17
22:18 | 2020-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website