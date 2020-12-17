سقوط صخور وأتربة في الحروف جراء العاصفة

دعت "خلية الازمة في منطقة الحروف" في قضاء جبيل، المواطنين إلى الانتباه جيدا خلال سلوكهم طريق بنتاعل - جربتا، بسبب سقوط صخور واتربة في وسط الطريق في بلدة جربتا، جراء العاصفة التي بدأت في الانحسار مساء اليوم.