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لبنان
سقوط صخور وأتربة في الحروف جراء العاصفة
Lebanon 24
17-12-2020
|
22:57
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دعت "خلية الازمة في منطقة الحروف" في قضاء جبيل، المواطنين إلى الانتباه جيدا خلال سلوكهم طريق بنتاعل - جربتا، بسبب سقوط صخور واتربة في وسط الطريق في بلدة جربتا، جراء العاصفة التي بدأت في الانحسار مساء اليوم.
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