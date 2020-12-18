يُنقل عن دبلوماسي أممي كبير في بيروت رداً على سؤال حول معاناته مع المسؤولين اللبنانيين الحاليين، قوله، بما معناه: على مَن تقرأ مزاميرك يا داود، وفق أسرار "اللواء".