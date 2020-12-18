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لبنان
قرف وإحراج
Lebanon 24
18-12-2020
|
00:09
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يبتعد قضاة عن المشهد، لأسباب بعضها يتعلق بحالات القرف، أو بسبب عدم الاحراج، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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