لا واسطة لحزب الله في تأليف الحكومة

سارعت اوساط قريبة من بعبدا الى الاشارة ان "لا واسطة لحزب الله، في موضوع تأليف الحكومة".



وذهبت الى ما هو ابعد من ذلك الى الاشارة الى ان الرئيس عون لن يقبل بلّي ذراعه.



وذكرت مصادر بعبدا عبر "اللواء" ان "رئيس الجمهورية متمسك بوحدة المعايير في تأليف الحكومة، وهو لن يقبل بحكومة إذعان او امر واقع".