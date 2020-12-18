لبنان

عدم استقبال المرضى

Lebanon 24
18-12-2020 | 04:27
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تفضل مستشفيات عدم استقبال المرضى الذين لا يحوزون عقود تأمين بسبب التفاوت الكبير بين التكلفة الحقيقية وتسعيرة الصناديق الضامنة
المصدر: النهار
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المستشفيات

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