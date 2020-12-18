لبنان

تراجع اعداد الوافدين

Lebanon 24
18-12-2020 | 04:29
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تسجّل أرقام الوافدين لقضاء عطلة الأعياد في لبنان تدنّياً للمرة الاولى منذ سنوات طويلة من المغتربين اللبنانيين وخصوصا المقيمين في الدول العربية.
المصدر: النهار
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