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لبنان
استذكار 6 شباط
Lebanon 24
18-12-2020
|
04:29
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تشبّه جهة سياسية التناغم والتنسيق واللقاءات بين حزب وحركة سياسية بارزين بحقبة انتفاضة السادس من شباط في ثمانينات القرن الماضي.
المصدر: النهار
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