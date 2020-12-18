لبنان

الكارثة اللبنانية

Lebanon 24
18-12-2020 | 04:29
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أعربت سفيرة أجنبية أمام زوارها أنّ السلك الديبلوماسي بات يعتمد مصطلح "الكارثة اللبنانية" بدلاً من "الأزمة اللبنانية".
المصدر: نداء الوطن
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