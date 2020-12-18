14
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ماذا يفعل حسان دياب؟!
Lebanon 24
18-12-2020
|
06:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحت عنوان: "ماذا يفعل حـسان دياب؟"، كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية": مع تجميد التحقيقات في انفجار المرفأ عشرة أيام، الى حين ان يقدّم القاضي فادي صوان جوابه على طلب الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر كف يده عن القضية، تكون الجهات المعنية والمتنازعة قد وجدت فرصة لالتقاط الأنفاس وتبريد الأعصاب، في انتظار "الشوط الثاني" والحاسم من هذا الملف.
وما يبدو واضحاً بين الشوطين، انّ ادّعاء صوان على الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين الثلاثة، انزلق الى الرمال المتحركة، وتحوّل المحقق العدلي، بحكم الأمر الواقع، من حَكَم الى طرف، في مواجهة شرسة مع مجلس النواب وقوى سياسية اساسية، وإحدى الطوائف التي استشعرت رموزها بخطر الاستهداف.
وتوحي كل المؤشرات، بأنّ المدّعى عليهم انتقلوا تباعاً من الدفاع الى الهجوم، فرفع الوزيران خليل وغازي دعوى "الإرتياب المشروع" لنقل الملف من صوان الى قاضٍ آخر، فيما حسم دياب أمره لجهة عدم المثول أمام صوان لا الآن ولا مستقبلاً، متّهماً ايّاه في العلن بمخالفة الدستور، وفي الكواليس بما هو ابعد من ذلك.
اما صوان، فيحاول ان يستخدم كل ذخيرته القانونية في المعركة التي يخوضها على جبهات عدة، ساعياً الى تجنّب هزيمة ستكون تداعياتها مكلفة ليس له فقط وإنما للقضاء ككل، بعدما اصطف مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين الى جانبه، بحيث نشأ خط تماس غير مسبوق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، والسلطة القضائية من جهة أخرى، في أسوأ تشرذم وتشظٍ للدولة ومؤسساتها.
وإلى حين البتّ في مصير دعوى "الإرتياب المشروع"، وتبيان ما اذا كان ملف التحقيق سيبقى في حوزة صوان ام لا، فإنّ دياب الذي سبق للمحقق العدلي ان حدّد موعداً لاستجوابه صباح اليوم، لا يزال عند موقفه الثابت، وهو انّه ليس لديه ما يضيفه، بعدما سبق له أن أدلى بإفادته كشاهد أمام صوان في المرة الأولى، ولذلك لن يستقبله مجدداً مهما طال انتظاره، على قاعدة "قلنا ما قلناه وانتهى الامر".
بالنسبة إلى دياب، يبقى البيان الذي صدر عنه بعد الإدّعاء عليه مباشرة هو سقفه الوحيد، بينما يتوزع حضوره في هذه الأيام بين منزله والسرايا، التي يحضر اليها مرتين تقريباً في الأسبوع، او كلما اقتضت الضرورة، مع الاشارة الى انّ هذه "المداورة" يعتمدها منذ استقالته وليست ردّ فعل على ادّعاء صوان.
أما تصريف الأعمال فهو مستمر ضمن الحدود الضيّقة التي يسمح بها الدستور، ولا يوجد قرار لدى دياب بالاعتكاف او الانزواء، بعد الإجراء الذي اتخذه ضدّه المحقق العدلي، اقلّه حتى الآن.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا
.
المصدر:
عماد مرمل - الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
11:38 | 2020-12-17
17/12/2020 11:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يعلن إصابته بكورونا (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يعلن إصابته بكورونا (فيديو)
15:57 | 2020-12-17
17/12/2020 03:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران باسيل... "من بعدي الطوفان"
Lebanon 24
جبران باسيل... "من بعدي الطوفان"
10:00 | 2020-12-17
17/12/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إعصار لبنان".. خبير يشرح ما حصل أمس ويكشف موعد تحسن الطقس
Lebanon 24
"إعصار لبنان".. خبير يشرح ما حصل أمس ويكشف موعد تحسن الطقس
09:54 | 2020-12-17
17/12/2020 09:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
افترش الارض وأضرب عن الطعام.. ماذا يجري داخل قصر عدل بيروت؟ (فيديو)
Lebanon 24
افترش الارض وأضرب عن الطعام.. ماذا يجري داخل قصر عدل بيروت؟ (فيديو)
12:37 | 2020-12-17
17/12/2020 12:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:00 | 2020-12-18
الوضع الأمني في لبنان: تحليلات خطيرة.. فهل ينفجر؟
08:42 | 2020-12-18
جعجع: المشكلة الأساسية هي في "حزب الله" و"جماعة عون"!
07:06 | 2020-12-18
اشتباك سياسي - قضائي.. والحكومة أسيرة الثلث المعطّل!
06:46 | 2020-12-18
حجم الكارثة بات يحتِّم طرح الأسئلة.. لمَن سيكون البلد في 2022؟
06:38 | 2020-12-18
عدّاد "كورونا" لم يعد طبيعياً.. ثلث الوفيات خلال 30 يوماً
06:37 | 2020-12-18
إلغاء الدعم عن الـ"OTC".. لا أدوية للفقراء!
فيديو
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
18/12/2020 09:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
18/12/2020 09:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
18/12/2020 09:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact