لبنان

ناطور الكنيسة يسرق أموالها!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-12-2020 | 09:18
A-
A+
Doc-P-776060-637438799312363090.jpg
Doc-P-776060-637438799312363090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يكن ناطور الكنيسة على قدر الأمانة الموكلة إليه، فقد إنتظر الفرصة المناسبة ليتمكن من سرقة الأموال المودعة في الكنيسة والمخصصة لدفع مصاريفها. لكن حظّ السارق العاثر مكّن المحقّقين من كشف هويته وسرعان ما اعترف بفعله.

وكان المدعى عليه "أ.أ" (مواليد 1979) يعمل ناطوراً في كنيسة في محلّة الدورة، أقدم على سرقة مليون وستماية ألف ليرة لبنانية كانت معدّة لتسديد فاتورة كهرباء الكنيسة المذكورة فضلاً عن بدل الإيجار، كما سرق من داخلها جهاز لابتوب وقام ببيعه للمدعى عليه "أ.و" الذي اشتراه بعد أن أخذ هوية المدعى عليه بشكل وثّق عملية البيع.

واعترف "أ.أ" أمام قاضي التحقيق بما نسب إليه.

وظنّ قاضي التحقيق به بجنحة المادة 636|257 عقوبات وأحاله للمحاكمة بموجبها امام القاضي المنفرد الجزائي في المتن، في حين منعت المحاكمة عن شاري جهاز الكمبيوتر المحمول لعدم ثبوت إرتكابه جرم "شراء مسروق"، وقد تمت الموافقة على إخلاء سبيل الموقوف "أ.أ" مقابل كفالة مالية قدرها مليوني ليرة لبنانية.

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2020-12-18
11:43 | 2020-12-18
11:32 | 2020-12-18
11:22 | 2020-12-18
11:21 | 2020-12-18
11:15 | 2020-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website