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لبنان
الأساتذة الناجحون بمباريات التعليم الثانوي يرفضون "بدعة التعاقد"
Lebanon 24
18-12-2020
|
09:26
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صدر عن اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي البيان التالي:
أما وقد مضت سنوات على نضالنا وكفاحنا من أجل انصافنا في أبسط حق، وهو التثبيت في ملاك التعليم الثانوي، بعد اجتيازنا المباراة بجدارة وكفاءة، لا عن طريق المحسوبيات والتنفيعات السياسية، لا سيما وأن كل القوى السياسية كانت قد أكدت على حقنا في التعيين...
أما وقد زادت الحاجات في ملاك التعليم الثانوي الى اساتذة جدد، نتيجة حالات التقاعد، والنزوح الى التعليم الرسمي، مما أفرغ الملاك من الكفاءات العلمية، على خلاف التعاقد مع اشخاص مجهولي الأهلية التربوية...
أما وقد أدرج في جدول اعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها يوم الاثنين اقتراحات قوانين ترمي الى تمرير التعاقد الجديد، والى التعاقد مع فائض الناجحين، ضاربة مبدأ الجدارة وكل المعايير التربوية في عرض الحائط، من اجل تكريس المحسوبيات والتنفيعات السياسية التي اوصلت البلاد الى الانهيار...
لذلك، فإن الأساتذة الناجحين في مباريات التعليم الثانوي، يرفضون بشكل قاطع بدعة "التعاقد"، ويطالبون المجلس النيابي، رئيسا واعضاء، ومن مختلف الكتل النيابية، بالعمل على تعديل الاقتراح المدرج في جدول الاعمال، بهدف تثبيت فائض الناجحين في الملاك وفق حاجة وزارة التربية، حفاظا على مبدأ الجدارة والاهلية العلمية، بما ينسجم مع الدستور والمبادئ القانونية، لأن من شأن التعاقد أن يبدد جهودنا ونضالنا، علاوة على ان جزءا كبيرا من الناجحين هم من المتعاقدين والموظفين في ملاك الادارات العامة، وهذا ما لا يكبد الخزينة العامة اي اعباء مالية اضافية، خصوصا وأن كلفة التعاقد تفوق كلفة التعيين وفق الحاجة..
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