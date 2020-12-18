وزارة العدل باشرت التنسيق مع IMPACT عبر منصة التفتيش المركزي في الربط المعلوماتي

بدعوة من وزارة العدل، وفي إطار تفعيل استراتجية التفتيش المركزي في التواصل والتنسيق مع مختلف الوزارات والإدارات العامة وذلك بهدف تحسين الأداء الإداري العام عبر المنصة الإلكترونية للدولة اللبنانية Impact، عُقد ظهر أمس اجتماع في وزارة العدل في حضور وزيرة العدل البروفسور ماري كلود نجم، المدير العام للوزارة القاضي رلى جدايل، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، رئيس هيئة القضايا القاضي هيلانة اسكندر وعدد من القضاة.

وخلال الإجتماع، قدم رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية عرضا موثقا ومفصلا لأهمية الربط المعلوماتي في الوزارات والإدارات العامة وطرق الاستفادة من المنصة، شارحا أبرز مبادرات التحول الرقمي في الإدارة العامة اللبنانية تمهيدا للوصول الى الحوكمة الرشيدة والمساءلة، ما يؤسس لاستعادة دور ادارات الدولة والثقة في ادائها داخليا وخارجيا.

وتلا العرض نقاش حول مشاركة وزارة العدل في المنصة واعلنت الوزيرة نجم عن انطلاق مشروع النشر التلقائي للقرارات الصادرة عن وزارة العدل في اطار قانون الحق في الوصول الى المعلومات، كما وتطوير مكننة الملف الشخصي للقضاة وربطه بالتفتيش القضائي.