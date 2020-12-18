مستشفى عين وزين: سنحيل أي اعتداء علينا إلى المراجع القضائية المختصة

لفتت إدارة المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية- عين وزين "مديكال فيليدج" في بيان، الى أن "الفريق الطبي والتمريضي يتعرض أثناء قيامه بواجبه في معالجة المرضى لاعتداءات من قبل مرافقي المرضى، تخرج عن إطار المألوف في مجتمعنا منها التهجم والشتم والتهديد والتعدي بالضرب على فريق العمل الطبي والتمريضي والإداري بالإضافة إلى إدخال الذعر في نفوس المرضى وذويهم".وقالت: "إن المؤسسة التي تعي صعوبة الأوضاع الراهنة، تقف باحترام إلى جانب كل من يعيش اللحظات القاسية، وتتابع الملاحظات كافةالتي تردها وفق آليات عمل واضحة وصارمة، وهي لم تتوان يوما عن مواجهة مسؤولياتها، ولكنها في الوقت عينه تدين هذه الإعتداءات من قبل من يفترض بهم تقدير الجهود الجبارة التي يقوم بها المعتدى عليهم الذين يصلون الليل بالنهار غير مبالين بالمخاطر الجسيمة المعروفة ويتعالون عن الضغوط والظروف الخارجية كافة لتقديم العناية الطبية والتمريضية اللازمة".وختم البيان: "إن المؤسسة إذ تأسف لوصول لغة التخاطب إلى هذا المستوى، ستقوم بمتابعة وإحالة أي اعتداء عليها إلى المراجع القضائية المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم، ولنا ثقة بأن القضاء لن يتوانى عن حماية حقوق الناس والمؤسسات">