لبنان

الطقس تحوّل.. كيف ستكون نهاية الأسبوع؟

Lebanon 24
18-12-2020 | 10:31
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الرطوبة على الساحل، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
وجاء في النشرة الاتي:

طقس مستقر يسطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة و تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
الأحد: قليل الغيوم مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.
الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع نشكل للضباب على المرتفعات .

- الحرارة على الساحل من 10 الى 22 درجة فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 15 درجة.
- الرياح السطحية: متقلبة - ضعيفة الى شمالية - شرقية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على الجبال بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,38
- ساعة غروب الشمس: 16,22

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