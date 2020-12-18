إطلاق رصاص ورمي قنبلة.. خروقات أمنية عديدة في طرابلس!

شهدت مدينة طرابلس، مساء أمس الخميس، خروقات أمنية عديدة من ضمنها إطلاق رصاص في عدة مناطق بالإضافة لسماع دوي انفجار قنبلة، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وفي منطقة الميناء، أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار في الهواء من بندقية حربية أثناء تنقله على متن دراجته النارية بعد أن أجبرته القوى الأمنية على ازالة بسطته عن الكورنيش البحري في الميناء.أما في التبانة فقد أقدم مجهول على رمي قنبلة في محيط شارع سوريا وانفجارها، ما أدى لحالة من الرعب بين المواطنين.أما في محيط منطقة القبة فقد أقدم مجهول على إطلاق الرصاص في الهواء من دون وقوع إصابات.هذا وقد تمكنت دورية من مخابرات الجيش في الميناء من توقيف أحد الأشخاص لقيامه بإطلاق الرصاص على أحد المواطنين في وقت سابق.