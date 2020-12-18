تسليم جثة متوفي بـ"كورونا" من دون تعقيمه او وضعه بعازل وقائي باحد مستشفيات عكار

في ممارسة تعتبر خالية من اي احترازات وقائية وتعارض جميع الاجراءات الصحية المعتمدة للحماية من فيروس كورونا، سلّمت احد المستشفيات في عكار أمس الخميس جثة احد المتوفين بفيروس كورونا الى ذويه من دون أخذ اي اجراءات وقائية او وضع المتوفي بعازل وقائي او تعقيمه، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وكانت عائلة المتوفي، وفور تبلغها خبر وفتته، طلبت من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني نقله وكانت الإجابة انّ هذا الأمر ليس من صلاحياتهم.وحين توجّه الأهل لإستلام الجثمان، أفيد أن المستشفى لم تلتزم بأدنى الإجراءات الوقائية والإحترازية المطلوبة في هكذا ظروف. حيث طلبت المستشفى من أهله إستلامه كما هو أي من دون وضعه داخل كيس عازل ووقائي وتعقيمه لعدم انتشار العدوى، ضاربين عرض الحائط بأسس الإلتزام بالسلامة العامة.وطلبت المستشفى من أهل المتوفي شراء غطاء من النايلون وتوضيب الجثمان بأنفسهم، معرضين بذلك الأهل والأقارب لأقصى درجات خطر الإصابة بالعدوى.حاول الأهل الإتصال مراراً وتكرارا ًعلى رقم وزارة الصحة وعلى الخط الساخن المختص بتلقي الشكاوى التي تخص "كورونا" لكن من ردون اي اجابة.