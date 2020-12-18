أزمة تقنين الكهرباء القاسية في طرابلس مستمرّة!

تستمرّ أزمة تقنين الكهرباء القاسي في طرابلس منذ أكثر من أسبوعين حيث اشتدت هذه الأزمة في الفترة الأخيرة ليكون قطع الكهرباء في اليومين الماضيين في بعض المناطق الشعبية إلى تاماً 24/24 ساعة، بحسب ما ذكر مراسل "لبنان 24" في الشمال.أما في بعض المناطق الأخرى في طرابلس فأصبح التقنين 18 من 24 ساعة ما أدى لانقطاع ايضاً في المياه عن المنازل، وتضرّر عدة أدوات كهربائية بسبب الضعف في الكهرباء.وطالب المواطنون من المعنيين التدخل الفوري لإعادة تشغيل المجموعة الأولى من معمل دير عمار بعد توقفها بسبب غياب مادة "الفيول أويل" وعدم تفريغ الباخرة الراسية قبالة المعمل.