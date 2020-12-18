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لبنان
مكتب المشرفية: طلب تصفية بعض المشاريع نتيجة لتقويم شامل أجراه ديوان المحاسبة
Lebanon 24
18-12-2020
|
11:12
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أكد المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال البروفيسور رمزي المشرفية أنه "بعد إثارة موضوع دمج المشاريع المنبثقة من وزارة الشؤون الاجتماعية في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، نوضح أن طلب تصفية بعض المشاريع المنبثقة لاعتبارها غير فاعلة وتساهم في هدر الأموال العامة الصادر عن ديوان المحاسبة في العام 2019، أتى نتيجة تقويم شامل أجراه الديوان للمشاريع المنبثقة كافة، ما أدى إلى اتخاذ قرار يقضي بتصفية 90% من هذه المشاريع ودمج أخرى".
أضاف: "تبلغنا هذه القرارات في 2/3/2020 أي بعد مرور حوالى الشهر على تولينا وزارة الشؤون الاجتماعية، فبادرنا إلى التفاوض مع ديوان المحاسبة للمحافظة على العاملين في المشاريع وتطويرها وتفعيلها في آن. لذلك اقترحنا دمج هذه المشاريع وفق دراسة علمية شاملة، فتبين لنا إيجابيات عدة لهذه العملية، أبرزها: المساهمة في توفير ما لا يقل عن الـ 15% من مجموع موازنات هذه المشاريع البالغة 20,961,000,000 ليرة لبنانية.
واقترحنا أيضا خفض التعويضات السنوية للجان مما يقارب الـ 230 مليون ليرة لبنانية إلى أقل من 30 مليون ليرة لبنانية، خفض بدلات الإيجار السنوي للمشاريع، خفض نسبة الأكلاف التشغيلية للمشاريع بنسبة عالية (كهرباء، مياه، هاتف، صيانة، إشتراك مولد، تنظيفات، قرطاسية...) فيكون بذلك مجموع المبالغ الموفرة من الخزينة العامة ما يقارب الـ 4 مليارات ليرة لبنانية، مع الإشارة إلى أن هذا الوفر لن يؤثر سلبا على نشاط هذه المشاريع".
تابع البيان: "إن موافقة ديوان المحاسبة على صرف مخصصات العاملين في المشاريع لعام 2020، أتت نتيجة لموافقته على خطة الدمج. كما أن مجلس شورى الدولة وافق على مشروع الدمج بمندرجاته كافة".
وختم : "إن الوزير المشرفية، انطلاقا من حرصه على العاملين وعلى بقائهم في وظائفهم، وقع قرارات صرف المخصصات للمشاريع المنبثقة كافة لسنة 2021، وأرسلت إلى ديوان المحاسبة، حيث سيتم بعدها استكمال عملية الدمج".
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